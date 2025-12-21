Krankenversicherungen: Bayern will Lösungssuche für Kassenbeiträge ohne Denkverbote

München/Berlin - Nach der Last-Minute-Einigung zu den Krankenkassenbeiträgen fordert Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach von Bund und Ländern eine längerfristige Lösung zur dringend notwendigen Kostenstabilisierung. "Die am Freitag beschlossene Regelung schafft die notwendige Ausgangsbasis für die Beratungen in der Finanzkommission Gesundheit des Bundesgesundheitsministeriums. Hierbei darf es keine Denkverbote geben", sagte die CSU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in München. Bayern poche auf ein zukunftsfähiges Gesamtkonzept, das die Belastungen zielgerichtet und generationengerecht verteile.