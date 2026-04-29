Krankenkassen-Sparpaket: Gesetzesreform trifft Tausende Ehepartner in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Die von der Bundesregierung geplante Beschränkung der kostenlosen Mitversicherung von Ehepartnern in gesetzlichen Krankenkassen könnte in Thüringen mehrere Tausend Menschen betreffen. Allein bei der AOK Plus erfüllen rund 6.400 bislang beitragsfrei Mitversicherte die Voraussetzungen dafür, wie die größte gesetzliche Krankenkasse im Freistaat der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mitteilte. Barmer und Techniker Krankenkasse machten auf Anfrage keine Angaben zum erwarteten Kreis der Betroffenen.