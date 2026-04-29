Krankenkassen-Sparpaket: Gesetzesreform trifft Tausende Ehepartner in Thüringen

Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf zu milliardenschweren Einsparungen in der gesetzlichen Krankenversicherung auf den Weg gebracht. Ein Punkt darin ist die Beschränkung der kostenlosen Mitversicherung von Familienangehörigen. Bleiben soll sie für Kinder, Eltern von Kindern bis zum siebten Geburtstag und von Kindern mit Behinderungen sowie Menschen mit pflegebedürftigen Angehörigen und im Regel-Rentenalter. Ab 2028 sollen andere Kassenmitglieder mit mitversicherten Ehepartnern 2,5 Prozent ihres Einkommens als Zuschlag zahlen, zunächst waren 3,5 Prozent geplant.