Jena - Immer wieder wird in der Debatte um die Gesundheitsreform die Forderung nach weniger Krankenkassen laut – doch der Einspareffekt bei einem solchen Schritt wird nach Expertenmeinung stark überschätzt. Im vergangenen Jahr hätten die Nettoverwaltungsausgaben der Krankenkassen von 13,3 Milliarden Euro lediglich rund vier Prozent der Gesamtausgaben in der gesetzlichen Krankenversicherung ausgemacht, sagte die Gesundheitswissenschaftlerin Verena Vogt vom Universitätsklinikum Jena der Deutschen Presse-Agentur. "Die Vielzahl der Krankenkassen ist nicht der Kostentreiber im Gesundheitswesen." In Deutschland gibt es derzeit 93 gesetzliche Krankenkassen.