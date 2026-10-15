Krankenkassen: Brustkrebs-Früherkennung schon ab 45 Jahren

Berlin - Künftig können auch jüngere Frauen im Alter von 45 bis 49 Jahren am Mammographie-Screening teilnehmen. Der Gemeinsame Bundesausschuss, das höchste Entscheidungsgremium zu den einzelnen Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), senkte die untere Altersgrenze für die Teilnahme am Früherkennungsprogramm auf Brustkrebs ab. Um Anpassungen zu erleichtern, soll es eine Übergangsfrist geben. Neu anspruchsberechtigte Frauen können sich voraussichtlich ab 1. August 2027 selbst für einen Untersuchungstermin anmelden. Persönliche Einladungen erhalten sie dann voraussichtlich ab Januar 2028, so der Bundesausschuss.