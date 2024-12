Erfurt/Dresden - Auf Versicherte der Krankenkasse AOK Plus in Sachsen und Thüringen kommen höhere Beiträge zu. Das teilte die Krankenkasse mit. Demnach sprach sich der Verwaltungsrat der größten gesetzlichen Kasse in beiden Bundesländern für einen Zusatzbeitragssatz in Höhe von 3,1 Prozent ab dem 1. Januar 2025 aus. Der allgemeine Beitragssatz steigt dann auf 17,7 Prozent. Die Kasse hat ein Haushaltsvolumen von 17,8 Milliarden Euro für die Gesundheitsversorgung in beiden Bundesländern.