Immer mehr Jugendliche wenden sich bei gesundheitlichen Fragen an Künstliche Intelligenz (KI) – und vertrauen den Antworten häufig. Das zeigt die aktuelle Sinus-Jugendstudie im Auftrag der Barmer. Für diese hatte die Krankenkasse im Herbst 2025 bundesweit rund 2000 Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren befragen lassen. Unter den Probanden waren auch 223 junge Menschen aus Thüringen, Sachen und Sachsen-Anhalt.