Die Zahl der Behandlungen in den Notfallambulanzen der Krankenhäuser hat im vergangenen Jahr eine neue Rekordzahl erreicht. 13,2 Millionen Notfälle wurden insgesamt deutschlandweit in den Ambulanzen behandelt, wie das Bundesamt für Statistik am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Das war ein Anstieg um 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und der höchste Wert seit Beginn der Erfassung im Jahr 2018.