Krankenhausschließung: Verdi: schlechtere Konditionen für Neuhäuser Pfleger möglich

Die kleine, defizitäre Klinik mit 60 Betten wird zum 6. Dezember geschlossen. Zuletzt hatten in dem Krankenhaus laut dem Landratsamt in Sonneberg 16, Ärzte, 29 Pflegekräfte und 22 weitere Beschäftigte gearbeitet. Der Krankenhausstandort stand schon seit Jahren auf der Kippe. Nach der Insolvenz der thüringisch-bayerische Klinikgruppe Regiomed hatte das Haus ebenso wie die Klinik in Sonneberg der Landkreis übernommen. Der Kreis Sonneberg als alleiniger Gesellschafter will den Standort in Neuhaus als vollständig ambulanten Versorger weiter betreiben. Notfälle sollen künftig in den Krankenhäusern in Sonneberg, Saalfeld, Suhl und Hildburghausen behandelt werden – was oft zu teilweise erheblich längeren Wegen für die Patienten führen wird.