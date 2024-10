Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) bekräftigte in einer Regierungserklärung den Willen, Krankenhäuser bei nötigen Umstrukturierungen infolge der Krankenhausreform des Bundes zu unterstützen. Ein Sieben-Punkte-Plan, den das Kabinett am Dienstag beschlossen hatte, zielt aber zunächst einmal auf eine möglichst umfassende Datenbasis ab: Für jede Region soll ermittelt werden, welche medizinischen Leistungen die Kliniken dort in Zukunft anbieten können, inklusive der Notfallversorgung. Zudem soll es ein bayernweites Gutachten zum aktuellen Versorgungsbedarf und zur Prognose der künftigen Patientenzahlen geben, und auch regionale Gutachten und Regionalkonferenzen zur künftigen Krankenhausstruktur.