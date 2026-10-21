Als SÜV hingegen sinken die Kosten massiv, vor allem für das ärztliche Personal. In Penzberg etwa verlieren rund 100 von 250 Beschäftigte ihren Job. Sie sollen ein Angebot an anderen Standorten des Trägers bekommen.

Warum soll die Finanzlage der Kliniken als SÜVs besser werden?

Weil nicht mehr über Fallpauschalen abgerechnet wird. Stattdessen bekommen die Einrichtungen pro Bett, das mit mindestens 30 Fällen pro Jahr belegt wird, eine Strukturpauschale von gut 182.000 Euro sowie eine Tagespauschale von 95 Euro. Das reicht selbst nach Einschätzung der BKG, um wirtschaftlich arbeiten zu können - und sogar, um die Mindestanforderung an das Personal überzuerfüllen.

Was ist eigentlich mit schweren Notfällen?

Klassische Notaufnahmen haben SÜVs nicht. Aber die betroffenen Krankenhäuser würden bei echten Notfällen ohnehin nicht mehr angefahren, ordnet Engehausen ein. Und Ertl will in Penzberg dank der soliden Finanzierung von 8.00 bis 20.00 Uhr eine Ambulanz anbieten. Damit scheint der Verlust verkraftbar: 2025 kamen in den Nachtstunden im Schnitt fünf Menschen, höchstens einer davon wurde stationär aufgenommen.