Das Krankenhaus hat bei einer wichtigen Personalie einen Stich gemacht. So ist es gelungen einen ausgewiesenen Experten für Sonneberg zu gewinnen, was der Versorgung von Patienten, die von Schlaganfall oder Herzinfarkt betroffen sind, zugute kommt. Im Zuge des Ausbaus der Rund-um-die Uhr-Notfallversorgung ist MUDr. Karim Kabir als neuer Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Kardiologie und Schlaganfalleinheit bestellt worden. Die Vertragsunterzeichnung fand am Freitag im Büro des Medinos-Geschäftsführers statt. Dienstantritt des 58-Jährigen ist am 1. April.