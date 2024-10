Krankenhaus-Rettungsschirm: Klinik-Bürgschaftsprogramm weiter in Warteschleife

In diesem Jahr war in Thüringen auch die Sternbach-Klinik in Schleiz in Insolvenz gegangen, sie wurde als erstes Krankenhaus im Freistaat als Folge einer Insolvenz geschlossen. Das Land hatte nach früheren Ministeriumsangaben zuvor noch eine vorläufige Ausfallbürgschaft für eine Überbrückungsfinanzierung in Höhe von zwei Millionen Euro für das Haus geleistet.