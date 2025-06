Die Ilm-Kreis-Kliniken am Standort Ilmenau haben das Re-Audit für das RAL Gütezeichen „Kompetenz richtig Essen“ mit Bravour bestanden. Wie es von den Kliniken heißt, überzeugte das Team um Küchenleiterin Uta Läffert-Horst in einem zweieinhalbstündigen Prüfverfahren nahezu vollständig – lediglich ein Punkt fehlte zur maximal erreichbaren Bewertung. Das Gütezeichen stehe für eine qualitativ hochwertige, gesundheitsfördernde und nachhaltige Verpflegung in Gesundheitseinrichtungen.