Mit dem Ziel, die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben nachhaltig zu verbessern und gleichzeitig neue Fachkräfte für die Pflege zu gewinnen, soll in den Henneberg-Kliniken der Kreisstadt ein neues Arbeitsmodell eingeführt werden. „Wir haben anhand von Ausfallquoten und Urlaub ermittelt, dass wir zusätzlich neun Vollzeitstellen schaffen könnten“, erklärt Jessica Ackermann, Pflegedirektorin der Henneberg-Klinik Hildburghausen, auf Anfrage von „Freies Wort“. Zuvor war sie in Niedersachsen und Norddeutschland im Prozess- und Sanierungsmanagement im Einsatz, brachte das Modell mit nach Thüringen und möchte es jetzt in Hildburghausen einführen.