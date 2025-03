Krankenhäuser: Zeiterfassung an Unikliniken - Gewerkschaft sieht Mängel

849 Rückmeldungen

Die Gewerkschaft bezieht sich dabei auf Ergebnisse ihrer Umfrage unter Ärztinnen und Ärzten an den bayerischen Unikliniken. Zwischen dem 13. Dezember 2024 und dem 13. Januar 2025 seien die Mediziner an den Kliniken der Technischen Universität München (TUM), der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München, den Unikliniken in Augsburg, Würzburg, Erlangen und Regensburg sowie am Deutschen Herzzentrum München befragt worden. Mehr als 6.300 Ärztinnen und Ärzte seien im entsprechenden Tarifbereich beschäftigt, 849 Rückmeldungen hat der Marburger Bund nach eigenen Angaben erhalten.