Erfurt (dpa/th) - Der im Sommer in Thüringen gestartete Rettungsschirm für Kliniken hat nach Ansicht von Gesundheitsministerin Katharina Schenk (SPD) in mehreren Fällen die Schließung bedrohter Häuser abgewendet. Das Kreditprogramm werde derzeit von einer einstelligen Anzahl an Häusern genutzt, so die Ministerin. "Wir reden da nicht über mehr als zehn, aber es gibt halt welche, die das dringend brauchen", so die SPD-Politikerin. Sie fühle sich deshalb bestätigt in der Annahme, dass das Soforthilfeprogramm nötig war.