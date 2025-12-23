Ministerin: Versorgung in Thüringen muss erhalten bleiben

Hintergrund ist die von Kliniken beklagte chronische Unterfinanzierung, etwa wegen nicht ausreichend finanzierter Kostensteigerungen. Auch die Bundesregierung hatte deshalb vier Milliarden Euro Soforthilfen mit dem Haushalt 2025 auf den Weg gebracht. Mit den Geldern sollen die Kliniken die Zeit bis zur Umsetzung der Krankenhausreform des Bundes überbrücken. Ziel müsse der Erhalt von Standorten der medizinischen Versorgung in Thüringen bleiben, so Gesundheitsministerin Schenk. Wie im Reformprozess vorgesehen, könne das aber nicht bedeuten, dass auch weiterhin überall spezialisierte Leistungen wie etwa Hüftoperationen angeboten werden.