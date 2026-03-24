Kranke Sängerin Spekulation um mögliches Comeback von Céline Dion

Paris - Musik-Superstar Céline Dion (57) befeuert Gerüchte, wonach sie nach einer jahrelangen krankheitsbedingten Konzertpause in Paris vor einem Comeback stehen könnte. Nachdem am Montag zahlreiche in der französischen Hauptstadt aufgetauchte Poster mit Songtiteln von Dion zu Mutmaßungen über einen Auftritt der Kanadierin in Paris geführt hatten, postete Dion auf Instagram zahlreiche Fotos, die sie bei Aufenthalten zu unterschiedlichen Epochen ihres Lebens in Paris zeigen. Dazu schrieb sie lediglich den Satz: "Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll...".