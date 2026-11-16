Es nieselt am Montagmorgen in Ilmenau. Nur wenige Menschen sind in der Fußgängerzone unterwegs. Dennoch zieht ein ungewöhnliches Schauspiel die Blicke auf sich. Am Ende der Lindenstraße, auf Höhe des Ziegenbrunnens, ragt ein großer roter Kran zwischen den Häusern empor. Daneben steht ein Fahrzeug mit einem grünen Container. An der Spitze des Krans hängt ein Greifer, der einen mächtigen Ast einer Buche umschließt.