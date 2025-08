Welche Lieblingspflanze wird in diesem Jahr das Kräuterrondell im Kräutergarten des Thüringer Wald-Kreativ-Museums in Großbreitenbach bereichern? Diese Frage klärt sich, wenn am kommenden Sonntag, 10. August, zum 34. Bräetmicher Kram- und Kräutermarkt eingeladen wird. Das Fest, zu dem sich fast alle Vereine aus Großbreitenbach einbringen, bildet den Abschluss der Bräetmicher Kräuterwoche und es wird die neue Olitätenmajestät gekrönt.