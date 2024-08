Nach dem Feuerwerk von Hits zum Mitsingen und Mittanzen durch die Musiker „Rennsteigfeuer“ zum Kram- und Kräutermarkt in Großbreitenbach, kam es am Nachmittag zu einem Bieterfeuerwerk für ein Kunstobjekt der gelernten Porzellanmalerin Dagmar Lüke. Im Rahmen der Sonderausstellung „Kunst trifft Kräuter“ im Wald-Kreativ Museum der Stadt entstand ein Bild, an deren Vollendung sich die Besucher der Ausstellung beteiligen konnten. Was Dagmar Lüke mit ihrer Zeichnung vorgab, schien so Vollkommen, dass man lediglich der Zeichnung etwas Farbe gab. Jetzt ist es für 500 Euro an die Kreissparkasse Arnstadt-Ilmenau gegangen. Es gab einen harten Bieterwettstreit zwischen dem Bürgermeister von Großbreitenbach, Matthias Gruhn und dem Sparkassenvorstandsmitglied Sven Hauschild. Auch der Bürgermeister von Wildenspring, Jens Jahn, schaltete sich für ein Gebot ein. Die Einnahme aus der Versteigerung kommt nun einem gemeinnützigen Zweck zugute.