Es war schon ein kleiner Knall, mit dem am Sonntag der 34. Kram- und Kräutermarkt in Großbreitenbach endete: In Zukunft wird es keine Ehren-Olitätenmajestät mehr geben. Das verkündete Siegward Franke, 15. Olitätenmajestät und Vorsitzender des Fördervereins „Thüringer Kräutergarten/Olitätenland“. Damit wird Gabi Schumann aus Muldestausee in Sachsen-Anhalt die 28. und letzte Ehren-Olitätenmajestät in der Geschichte der Veranstaltung sein.