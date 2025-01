In der Raffinerie in Neustadt werden laut Bayernoil auf einem etwa 300 Hektar großen Gelände unter anderem Propan und Butan, Raffineriegas, alle Benzinsorten, Diesel sowie leichtes und schweres Heizöl hergestellt. Auswirkungen auf die bayerischen Spritpreise hat der aktuelle Ausfall bisher allerdings nicht. Der ADAC stellte in einer Stichprobe am Freitagmittag keine Auffälligkeiten gegenüber anderen Bundesländern fest.