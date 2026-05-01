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  6. Tankrabatt drückt Preise - Geduld an Zapfsäulen nötig

Kraftstoffpreise Tankrabatt drückt Preise - Geduld an Zapfsäulen nötig

Ein Steuerrabatt soll an den Zapfsäulen die Preise senken. Beim Start am Freitag zeigten sich auch in Thüringen erste Effekte. An einzelnen Tankstellen mussten sich Autofahrer in Geduld üben.

Kraftstoffpreise: Tankrabatt drückt Preise - Geduld an Zapfsäulen nötig
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Benzinpreis in Thüringen gesunken (Illustration). Foto: Philip Dulian/dpa

Erfurt (dpa/th) - Der seit Freitag geltende Tankrabatt hat die Preise auch an vielen Thüringer Tankstellen sinken lassen. Beim Blick in die Tankstellen-App des ADAC zeigten sich vielerorts Preise bei Superbenzin der Sorte E10 und E5 von unter zwei Euro. In der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt mussten sich Autofahrer an einzelnen Tankstellen unter anderem beim Thüringenpark im Norden der Stadt zeitweise in Geduld üben - es bildeten sich dort am Vormittag Warteschlangen. E10 wurde an dieser Tankstele für rund 1,92 Euro pro Liter verkauft. 

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Ob der steuerliche Rabatt in Höhe von 16,7 Cent komplett weitergegeben wird, lässt sich nach Einschätzung von Fachleuten noch nicht beurteilen. Experten erwarteten, dass der Rabatt erst nach und nach an den Zapfsäulen ankommen könnte. Ein Grund dafür: Der Steuervorteil gilt nur für Kraftstoffe, die nach Mitternacht die Tanklager oder Raffinerien verlassen haben, nicht aber auf die Lagerbestände der Tankstellen.