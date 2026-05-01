Kraftstoffpreise: Tankrabatt drückt Preise - Geduld an Zapfsäulen nötig

Erfurt (dpa/th) - Der seit Freitag geltende Tankrabatt hat die Preise auch an vielen Thüringer Tankstellen sinken lassen. Beim Blick in die Tankstellen-App des ADAC zeigten sich vielerorts Preise bei Superbenzin der Sorte E10 und E5 von unter zwei Euro. In der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt mussten sich Autofahrer an einzelnen Tankstellen unter anderem beim Thüringenpark im Norden der Stadt zeitweise in Geduld üben - es bildeten sich dort am Vormittag Warteschlangen. E10 wurde an dieser Tankstele für rund 1,92 Euro pro Liter verkauft.