Das würden möglicherweise auch Verbraucherschützer begrüßen, diese hatten an der 12-Uhr-Regel unter anderem kritisiert, dass es für Verbraucher schwierig sei, am Vormittag zu tanken, wenn Sprit am günstigsten ist.

Forscher begrüßen Ende des Tankrabatts

Nach Ansicht der Ifo-Forscher ist es richtig, dass der Tankrabatt ausläuft. Mit Kosten von 1,6 Milliarden sei die Maßnahme teuer gewesen. "Die unvollständige Weitergabe beim Diesel bedeutet, dass ein Teil davon bei den Mineralölkonzernen gelandet ist", sagt Doktorand Christian Gréus.

Die Bundesregierung zog das Fazit, dass der Tankrabatt seine Funktion erfüllt habe, wie Sprecher Stefan Kornelius sagte: "Die Steuersenkungen sind weitgehend bei den Verbraucherinnen und den Verbrauchern angekommen." In einer Phase besonders hoher Preise hätten Preisspitzen abgefangen werden können. Weitere Maßnahmen behält sich die Regierung prinzipiell vor. "Wir schließen da nichts aus", erklärte das Finanzministerium. Auswirkungen des Iran-Kriegs auf Wirtschaft und Bürger würden weiter genau beobachtet.