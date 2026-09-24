Kraftstoff aus Biomasse: Starkes Geschäftsjahr für Biokraftstoffhersteller Verbio

Verbio hat seinen Verwaltungssitz in Leipzig. Das Unternehmen produziert in Zörbig und Bitterfeld in Sachsen-Anhalt sowie in Schwedt und Pinnow in Brandenburg unter anderem Bioethanol und Biodiesel aus Biomasse. Weitere Standorte betreibt das Unternehmen in Ungarn, den USA und Kanada und in Asien. Im Geschäftsjahr 2025/26 hatte der Konzern im Zuge des Iran-Kriegs von stark gestiegenen Preisen an den Zapfsäulen profitiert. Das operative Ergebnis stieg endgültigen Berechnungen zufolge mit knapp 194 Millionen Euro auf mehr als das Dreizehnfache des Vorjahreswertes. Der Umsatz legte um fast ein Fünftel auf 1,87 Milliarden Euro zu.