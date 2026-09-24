Kraftstoff aus Biomasse: Starkes Geschäftsjahr für Biokraftstoffhersteller Verbio

Leipzig/Zörbig/Schwedt - Der Biokraftstoffhersteller Verbio will nach dem starken vergangenen Geschäftsjahr weiter wachsen. Vorstandschef Claus Sauter will den Gewinn im laufenden Geschäftsjahr weiter steigern, wie das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Ziel ist demnach ein Ergebnis vor Steuern von bis zu 250 Millionen Euro bis Ende Juni kommenden Jahres. Zugleich soll die Verschuldung des Konzerns deutlich sinken. Helfen sollen dabei vor allem höhere Beiträge im Bioethanol- und Biomethangeschäft.