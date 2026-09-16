Ins brandenburgische Arendsee hatte die WUAP (World United Amateur Powerlifting) zur diesjährigen Ostdeutschen Meisterschaft im Kraftsport eingeladen. Das Bad Salzunger Viking Power Team begab sich daher auf die Reise nach Norden, startete dort in der Disziplin Kreuzheben und nahm diesen Wettkampf als eine wichtige Etappe auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in Barleben Ende September/Anfang Oktober wahr. Vor allem wollte René Falk vom KSV Zillbach – Organisator und sportlicher Kopf der Wikinger aus Thüringen – überprüfen, ob die von ihm individuell geschriebenen Trainingspläne aufgehen, nach denen seit Juli trainiert wurde. Sie gingen - das lässt sich nach Wettkampfende klar konstatieren.