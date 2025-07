Als Einzelkämpfer unternahm der inzwischen 54-jährige René Falk die weite Reise ins ostsächsische Demitz-Thumitz (bei Bischofswerda). Dort veranstaltete die GPU (German Powerlifting Union) ihre Deutschen Meisterschaften. Falk ging dort nicht nur allein an den Start, sondern hatte weiterhin auch mit den Nachwirkungen eines Unfalls zu kämpfen, die ihn zur vorsichtigen Herangehensweise zwangen. Eigentlich wollte der Bad Salzunger Kraftsportler vom KSV Zillbach mit der Disziplin Kniebeuge starten, ließ diese aber lieber aus, um sich für das Kreuzheben zu schonen. Tags darauf ging er dann in seiner Schokoladendisziplin Kreuzheben -125 kg an den Start und hob im zweiten Versuch respektable 282,5 kg. Das reichte bereits für den Klassensieg der Masters 50 bis 54 Jahre. Wegen der erwähnten gesundheitlichen Schwierigkeiten ließ Falk den dritten Durchgang lieber aus. Zu seiner eigenen Überraschung wurde er dann aber bei der Siegerehrung ein weiteres Mal nach vorn gebeten. Es stellte sich heraus, dass er nicht nur seine Altersklasse, sondern die alle Masters dominiert hatte und somit den Gesamtsieg mit nach Thüringen nehmen durfte.