Daniela Ponari, die Lehrerin aus Schmalkalden, gehört noch nicht lange zur Equipe des KSV Zillbach. Bei ihrem zweiten Wettkampf im Kraftdreikampf in der Gewichtsklasse -69 kg steigerte sie sich gehörig zum Frühjahr und gewann bei den Landesmeisterschaften in Erfurt die Altersklasse I souverän. Sie stellte drei persönliche Bestleistungen auf: 110 Kilogramm in der Kniebeuge, 67,5 kg im Bankdrücken und 145 kg im Kreuzheben. Die Gesamtleistung von 322,5 kg lag um 15 Kilogramm über ihrem bisherigen Rekord. Damit qualifizierte sie sich für die deutschen Meisterschaften.