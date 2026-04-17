Mit der Goldmedaille bestückt, kehrte Beate Normann-Escher (Polizeisportverein Sonneberg) von der Deutschen Meisterschaft im Kraftdreikampf zurück. In Forchheim zeigte sie wieder einmal eine Glanzleistung über neun gültige Versuche. In der Equipped-Wertung der Masterklasse III (bis 57 kg) gingen dabei 55 kg in der Kniebeuge, 47,5 kg im Bankdrücken und 80 kg im Kreuzheben in die Wertung – mit Luft nach oben für das kommende Wochenende? Am Samstag, 18. April, ab 10 Uhr, findet die Thüringer Landesmeisterschaft im Bankdrücken in der Sonneberger Lohau-Halle statt. Knapp 70 Teilnehmer aus ganz Thüringen stellen sich dabei dem Kampf um die Medaillen. Der Polizeisportverein Sonneberg freut sich auf die tatkräftige Unterstützung der Sonneberger und seine Besucher im Heimkampf. Für Speis und Trank ist gesorgt.