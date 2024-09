Von einem „Horrortrip“ berichtet Matthias Wagner, Chef und Coach der Zillbacher Kraftsportler. Da Zillbacher Aktive sowohl in der ersten als auch in der letzten Startergruppe ausgelost worden waren, war man von der Abfahrt in Zillbach um vier Uhr in der Früh ins oberbayerische Peutenkirchen und der Rückfahrt bis nachts um 23 Uhr insgesamt 19 Stunden unterwegs. Auf die Leistungen der drei Kraftsportler hat sich das nicht negativ ausgewirkt. Ganz im Gegenteil.