Ein Wochenende voller Emotionen, Nervenkitzel und schwerem Eisen liegt hinter den Kraftsportlern aus Sonneberg. Gemeinsam mit dem Likra-Bus reiste die thüringische Delegation ins oberpfälzische Unterölsbach, um sich bei den Deutschen Meisterschaften im Bankdrücken 2026 mit der nationalen Elite zu messen. Am Ende der dreitägigen Titelkämpfe im Raw (Classic) und Equipped (EQ) kehrten die Athleten mit Meistertiteln, Podestplätzen und sogar einem neuen Deutschen Rekord im Gepäck in die Heimat zurück.