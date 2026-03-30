Bevor das Wettkampfjahr 2026 so richtig Fahrt aufnimmt, fanden sich immerhin weit mehr als die Hälfte der momentan exakt 61 Mitglieder des KSV Zillbach zu ihrer Jahreshauptversammlung zusammen, verbunden mit der fälligen Vorstandswahl. Letztere ergab keine Überraschungen, warum auch? Das Trio Wagner-Förtsch-Jaedtke hat seine Sache gut gemacht, den Verein erfolgreich um alle Klippen geschifft und ihn fit gemacht für die Zukunft.