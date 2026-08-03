Kraft- und Cardiosport vereint Bald sogar olympisch? Was hinter dem Hyrox-Boom steckt

Längst sind Hyrox-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer auch zu einer Community geworden, verstärkt und beschleunigt auch durch die Sozialen Netzwerke. Davon wiederum profitieren auch die Hyrox-Macher enorm.

"Wenn Menschen weltweit Fotos von HYROX auf Social Media posten, sind sie natürlich auch unsere Multiplikatoren und unser Marketing", erklärte Fürste.

Was hat es mit Hyrox und Olympia auf sich?

Wenn einer weiß, was Olympia für Sportler bedeutet, dann Fürste. Zweimaliger Hockey-Olympiasieger, dazu noch Dritter bei den Spielen 2016 in Rio, eine Ikone seiner Sportart. Hyrox nun zu Olympia zu führen, "wäre schon ein Full-Circle-Moment", sagt er, aber das stehe für ihn nicht im Vordergrund.

"Wir glauben, dass Hybrid Racing, wozu Hyrox gehört, ein zeigbarer und Zuschauerspektakel-Sport ist, den Olympische Spiele brauchen - gerade in der neuen Zeit, wo doch viele Sportarten auch bei Olympia auch zu Recht hinterfragt werden." Entsprechend würden sie ihre Bemühungen weiter vorantreiben. "Wir haben das klare Ziel, für die Spiele 2032 erstmals bei der Bewerbungsperiode mitzumachen." Seit Oktober vergangenen Jahres gehört Hyrox dem Triathlon-Weltverband an.