Zehn Jahre nach der Premiere sind die Rhöner Highland Games längst mehr als ein sportlicher Wettkampf. Sie haben sich zu einem festen Treffpunkt für Sportler, Familien und Schottland-Fans entwickelt und gehören heute zu den prägenden Veranstaltungen der Region. Von Freitag bis Sonntag feiert das Event nun sein zehnjähriges Bestehen – mit traditionellen Wettkämpfen, Musik, einem Familienprogramm und einem Rückblick auf eine Erfolgsgeschichte, die einst mit einer außergewöhnlichen Idee und viel ehrenamtlichem Engagement begann.