Zehn Jahre nach der Premiere sind die Rhöner Highland Games längst mehr als ein sportlicher Wettkampf. Sie haben sich zu einem festen Treffpunkt für Sportler, Familien und Schottland-Fans entwickelt und gehören heute zu den prägenden Veranstaltungen der Region. Von Freitag bis Sonntag feiert das Event nun sein zehnjähriges Bestehen – mit traditionellen Wettkämpfen, Musik, einem Familienprogramm und einem Rückblick auf eine Erfolgsgeschichte, die einst mit einer außergewöhnlichen Idee und viel ehrenamtlichem Engagement begann.
Kraft, Kilts, Kult Zehn Jahre Rhöner Highland Games
Redaktion 21.07.2026 - 19:00 Uhr