Außen hart, kaum zu durchdringen. Doch gibt man ihr Wärme, wird sie weich und wundervoll zart. Sigrid Niedner, Musuemsgärtnerin und Kräuterexpertin im Museum in Kloster Veßra, spricht von der Quitte – und von den Menschen. Im „Coburger Stall“ auf dem Museumsgelände duftet es nach den goldgelben Früchten. Sigrid Niedner hat sie an verschiedenen Stellen zusammengesammelt, hat eine gemütliche Stube vorbereitet für den letzten Kräutersamstag des Jahres. Hier liegt der Sommer auf dem Tisch, aufgehoben in Schalen und Fruchtfleisch. Draußen ziehen Nebelschleier über das Museumsgelände.