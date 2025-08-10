Es gibt sie, die Teilnehmer der Workshops im Rahmen der Bräetmicher Kräuterwoche, die jedes Jahr gleich mehrere Seminare buchen. Egal ob sie Kniffe von Olitätenmajestät Ruth Bredenbeck beim Herstellen von Wohlfühldüften aus ätherischen Ölen der Natur erhalten, ob sie mit der Kraft der Heilpflanzen natürliche Antibiotika herstellen, Tischdeko aus Naturmaterialien fertigen oder durch die Botanik wandern – alle Kurse sind stark nachgefragt, sagt Katrin Glende vom Thüringer Wald-Kreativ Museum, die diese Termine organisiert und koordiniert. Als Highlight stand am Samstag der Kräuterkongress mit Wolf-Dieter Storl, der über Kräuter als älteste Medizin sprach. Es gab mehr Anfragen als Plätze. Die 120 Karten waren schnell ausverkauft. Viele Kartenwünsche blieben offen.