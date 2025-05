Im vergangenen Jahr konnte man unter anderem Männern nach der Kräuterwanderung eine Freude bereiten. Was von der Wiese und dem Wegesrand kam, wurde teilweise zu Kräuterschnaps angesetzt, um später bei verschiedenen Wehwehchen als Heilmittel zu wirken. In diesem Jahr gab die 19. Olitätenmajestät und amtierende Blaubeerkönigin lediglich bei der einen oder anderen Pflanze den Hinweis, dass sie in Hochprozentigem eingelegt später gute Dienste in der Gesunderhaltung leistet. Da ist die Salweide, deren Rinde Aspirin enthält und sich deshalb bestens gegen Kopfschmerzen eignet. Der Löwenzahn ist von der Blüte bis zur Wurzel essbar. Im Stiel liegen die Bitterstoffe, die der Leber so gut tun. Beim Spitzwegerich, der sich ebenfalls hervorgewagt hat, hilft gutes Zerkauen der Blätter, auf Mückenstiche reiben und schon wird das lästige Jucken milder. Ein paar Blätter Giersch lässt einen Gichtanfall sanfter werden.