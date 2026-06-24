Unter der alten Linde im Freilichtmuseum Kloster Veßra beginnt am vergangenen Samstag eine magische Reise. Eine Reise ins Grüne sozusagen. Einige der Teilnehmer ziehen die Schuhe aus. Barfuß gehen sie über die Wiese durch ein steinernes „Zeittor“, das auf dem Museumsgelände steht – es gibt die Welt davor und dahinter – und eine davon fühlt sich wunderbar surreal an. Wer mag, soll die Verbindung zur Natur auch mit den Füßen spüren, sagt Sigrid Niedner. Die Gärtnerin des Museums lädt seit diesem Jahr vier Mal im Jahr zur „Naturzeit“ ein. Früher hieß das Format „Grüner Mittwoch“ und fand häufiger statt. Die Idee dahinter ist gleich: altes Wissen wieder lebendig machen.