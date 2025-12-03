Nicht etwa am Brunnen vor dem Tore, sondern vielmehr auf dem Brunnen in der Ortsmitte, da steht – auch kein Lindenbaum, wohl aber ein Adventskranz. Und zwar wieder ein ganz besonderer, ein wirklicher Hingucker. Denn auch in diesem Jahr haben die „Kräh-A-Tiven“ von Unterpörlitz – das ist eine Gruppe ehrenamtlich Wirkender – für diesen imposanten Adventsschmuck gesorgt und den Brunnen in der Ortsmitte von Unterpörlitz in ein weihnachtlich-festliches Gewand gehüllt. Pünktlich zum ersten Advent am vergangenen Sonntag haben sie dem Brunnen diesen festlich dekorierten Kranz „aufgesetzt“. Bis Anfang des kommenden Jahres wird er nun die Anwohner und Passanten mit seinem heimeligen Glanz erfreuen.