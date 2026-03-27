Kräftig abkassiert? Elf Millionen Euro Schmiergeld vermutet - Mann in U-Haft

Teurer Wein und Kunstwerke entdeckt

Bei der Hausdurchsuchung in Bremen seien Vermögenswerte in erheblicher Größenordnung entdeckt worden. Darunter befinde sich Wein mit einem zum Teil vierstelligen Stückpreis, sagte Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert. Zuvor hatte er sich im Gespräch des WDR zu der Durchsuchung geäußert.