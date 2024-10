Schon in der vergangenen Bundesligasaison hatte der ThSV zwei sensationelle Derbysiege feiern können: Im Dezember 2023 gewannen die Eisenacher ihr Heimspiel mit 25:24, im März dieses Jahres folgte in der Leipziger Arena der 31:29-Erfolg. Bei letzterem Duell schrieb der Klub von der Wartburg Bundesliga-Geschichte, als 800 seiner insgesamt 1000 Fans per Sonderzug nach Sachsen reisten. „Heimsieg in Leipzig“ hallte es nach dem Spiel durch Halle, Straßen und im Zug zurück. Auch diesmal verspricht das Ostderby wieder jede Menge Spannung und Brisanz – zumal das Pokalspiel nur gut zwei Wochen vor dem ersten Ligaduell beider Teams (28. November in Leipzig) stattfindet.