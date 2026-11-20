Was Lattwein gesagt hat

Die Mittelfeldfeldspielerin hatte ihre Kritik am vergangenen Wochenende nach der 1:4-Niederlage im Spitzenspiel gegen den FC Bayern München geäußert. "Ich sehe in der Mannschaft eine Menge Potenzial, aber leider zu wenig spielerische Entwicklung in letzter Zeit, fast sogar in den letzten Jahren", sagte Lattwein unter anderem.