Kostümführung in Meiningen: Letzte Plätze für Reise in die Herzogszeit

Unsere Empfehlung für Sie Premiere Meiningen wird zur lebendigen Bühne Geschichte zum Mitlaufen: In Meiningen hat am Samstag erstmals eine kostümierte Sonderführung auf den Spuren von Herzog Georg II. stattgefunden.

Während eines zweistündigen Rundgangs durch die Innenstadt lernen die Teilnehmer verschiedene historische Persönlichkeiten kennen, die über ihre Verbindung zum Theaterherzog berichten und teilweise mit viel Humor und schauspielerischem Geschick aus dem Nähkästchen plaudern. Sie treffen beispielsweise Georgs Vater Bernhard II., seine dritte Ehefrau Helene oder seine Tante Adelheid, die sogar Königin von England und Hannover wurde.