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Kostümführung in Meiningen Letzte Plätze für Reise in die Herzogszeit

Meininger Stadtbotschafter schlüpfen in historische Rollen und erzählen humorvoll Geschichten rund um Georg II. Kurzentschlossene können noch Tickets sichern.

Kostümführung in Meiningen: Letzte Plätze für Reise in die Herzogszeit
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Die kostümierten Stadtbotschafter. Foto: privat

Für kurzentschlossene Geschichtsliebhaber gibt es am Samstag, 11. Juli, um 10 Uhr noch die Möglichkeit, an der Sonder-Kostümführung der Stadtbotschafter von Meiningen teilzunehmen.

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Premiere: Meiningen wird zur lebendigen Bühne

12.04.2026 14:30 Premiere Meiningen wird zur lebendigen Bühne

Geschichte zum Mitlaufen: In Meiningen hat am Samstag erstmals eine kostümierte Sonderführung auf den Spuren von Herzog Georg II. stattgefunden.

Während eines zweistündigen Rundgangs durch die Innenstadt lernen die Teilnehmer verschiedene historische Persönlichkeiten kennen, die über ihre Verbindung zum Theaterherzog berichten und teilweise mit viel Humor und schauspielerischem Geschick aus dem Nähkästchen plaudern. Sie treffen beispielsweise Georgs Vater Bernhard II., seine dritte Ehefrau Helene oder seine Tante Adelheid, die sogar Königin von England und Hannover wurde.

Restkarten und weitere Termine

Bis Donnerstag können in der Tourist-Information noch Tickets für 15 Euro pro Person erworben werden, auch eine Online-Buchung ist möglich unter www.meiningen.de/buchen. Treffpunkt für die Führung ist der Haupteingang vom Großen Haus des Staatstheaters Meiningen.

Restkarten gibt es für die Führungen am 15. August und 19. September – jeweils um 10 Uhr oder 17. Oktober um 14 Uhr.