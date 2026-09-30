Haushaltsmittel in einer Gesamthöhe von 80.000 Euro für eine Immobilie im Neuhäuser Stadtteil Steinheid gaben die Stadtratsmitglieder in ihrer jüngsten Sitzung frei. Dazu gehören knapp 27.000 Euro, die bereits in das wenig ansehnliche Areal – einst Sitz eines Filialbetriebs des Elektrogeräteherstellers Eio in Sonneberg – geflossen sind. Schöne wurde es nicht, denn vor allem die Verkehrssicherung musste gewährleistet werden.