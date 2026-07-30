Kostenloses Trinkwasser Trinkflasche einmal nachfüllen, bitte!

Bad Nauheim (dpa/lhe) - Bei Temperaturen deutlich über 30 Grad ist vor allem eines wichtig: ausreichend trinken. Doch schnell ist die mitgebrachte Flasche leer. Und dann? Die Stadt Bad Nauheim bietet dafür seit kurzem neben den klassischen Trinkbrunnen auch Auffüllstationen für Wasserflaschen an - wie viele andere Städte auch: Die hessische Kurstadt hat sich damit einer bundesweiten Aktion des gemeinnützigen Vereins "a tip: tap" (ein Tipp: Leitungswasser) namens "Refill-Deutschland" angeschlossen.