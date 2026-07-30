Kostenloses Trinkwasser Trinkflasche einmal nachfüllen, bitte!

Initiative in ganz Deutschland zu finden

Laut der Karte auf der Webseite des Vereins "a tip: tap" ist Bad Nauheim dabei längst nicht die einzige Stadt in Hessen, die die Idee "Refill-Deutschland" in die Tat umsetzt. Auch in Städten wie etwa Frankfurt, Hanau, Kassel, Gießen oder Lauterbach kann man sich kostenlos seine Trinkflasche wieder auffüllen lassen. Wie die Stadt Bad Nauheim mitteilte, komme dabei nicht jede Trinkwasserquelle infrage: Aus hygienischen Gründen müsse der Wasserhahn etwa außerhalb eines Toilettenbereiches liegen.