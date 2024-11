Kostenlose Tablet-Schulungen: Kann die Schrift in der Zeitung nicht größer sein?

„Können Sie die Schrift in der Zeitung nicht größer drucken?“ Das ist eine häufige Frage von Lesern aller Altersgruppen. Ein anderes Anliegen lautet: „Können Sie nicht das Blattformat etwas kleiner machen, damit ich die Zeitung besser am Frühstückstisch oder im Zug lesen kann?“ Aber natürlich können wir das – allerdings tatsächlich nicht in der gedruckten Zeitung, die jeden Morgen im Briefkasten liegt, aber in der elektronischen Variante, dem sogenannten E-Paper. Es sieht genauso aus wie die klassische Zeitung, kann aber noch viel mehr – und es ist bereits am Vorabend verfügbar (und wird dann noch aktualisiert). Am bequemsten liest man das E-Paper auf einem Tablet-Computer. Das funktioniert so einfach wie ein Handy. Es gibt neben dem E-Paper auch noch andere Möglichkeiten, sich digital bei uns zu informieren – rund um die Uhr.