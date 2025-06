Kostenlose Live-Konzerte: Musik auf den Straßen - Fête de la Musique in Thüringen

Erstmals soll Hermsdorf dabei sein

In Apolda sind es rund zehn Orte, in Eisenach sind laut Stadtangaben 30 Acts zu erleben. In Jena findet die "Fête" mit ihren mehr als 30 Musik-Spots parallel zur Demonstration zum Christopher Street Day statt. Auch in Weimar, Sonneberg, Pößneck im Saale-Orla-Kreis, Meiningen, Gera, Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis), Bad Tabarz (Landkreis Gotha) und Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) soll an etlichen Stellen musiziert werden. Erstmals ist in diesem Jahr auch in Hermsdorf im Saale-Holzland-Kreis eine "Fête" geplant.