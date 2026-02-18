Die AOK Plus, die größte Krankenkasse in Thüringen, lädt in ihrem Kundencenter in Bad Salzungen, Pleßstraße 8, zu einer mehrwöchigen Veranstaltungsreihe ein. Ab dem 3. März und bis in den Juni hinein stehen Informations- und Mitmachangebote auf dem Programm. „In Kooperation mit regionalen Expertinnen und Experten setzt die AOK damit ein Zeichen für ein gesundes Leben in und um Bad Salzungen“, heißt es in der Mitteilung der Kasse.