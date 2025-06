Schüler aus dem Ilm-Kreis können in den bald beginnenden Sommerferien wieder kostenlos mit Bus und Bahn durch Thüringen fahren. Wie bereits im Vorjahr finanziert der Landkreis den Kindern und Jugendlichen, die kein Deutschlandticket über den Kreis erhalten, das Schülerferienticket. „Im vergangenen Jahr war die Resonanz so positiv, dass wir uns entschlossen haben, die Kosten auch für diese Sommerferien zu übernehmen“, so Landrätin Petra Enders.