Mühlhausen will Angebot auch ausbauen

Auch in Mühlhausen steht dieses Thema hoch im Kurs. In Teilen der Mühlhäuser Innenstadt stehe an 20 Hotspots kostenfreies WLAN zur Verfügung, erklärt Stadtsprecherin Anke Pfannstiel. Zudem gebe es ein aus EU-Mitteln finanziertes WLAN-System an der Tagungs- und Kulturstätte Schwanenteich. Die Stadt wolle so die Attraktivität der Einkaufsinnenstadt als Ausflugsziel aufwerten.